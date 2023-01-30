Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Bill.com на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Компания опубликует отчетность за II квартал 2023 финансового года в четверг, 2 февраля. Эксперты ожидают, что компания повысит прогноз по выручке на конец финансового 2023 года в связи с устойчивым спросом в сегменте малого и среднего бизнеса на услуги автоматизации бухгалтерского учета на фоне волны сокращений операционных расходов на сотрудников.

Также аналитики рассчитывают на дальнейшее улучшение показателей операционной рентабельности - в I кв. финансового 2023 года компания впервые показала чистую прибыль.

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