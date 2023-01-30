Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Visa до $254

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Visa Inc. с $226 до $254 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алины Попцовой.

"Результаты Visa Inc. за I квартал 2023 фискального года заметно превзошли ожидания. Однако в отчетности зафиксировано замедление роста выручки из-за слабеющей в условиях инфляции активности потребителей и возвращения динамики туристической активности к предпандемийным уровням", - отмечает эксперт.

Объем обратного выкупа акций Visa за октябрь-декабрь составил $3,1 млрд, констатирует Попцова. Общая сумма доступных средств на остатке текущей программы на конец декабря была равна $14 млрд, что, на взгляд аналитика, позволит сохранить ту же активность в реализации buy back до января-марта следующего года.

Стратег инвесткомпании ожидает в текущем году более сдержанный рост расходов по картам, учитывая уменьшение реальных доходов потребителей и замедление глобальной экономики. "В этой связи рост выручки и прибыли Visa, по нашим расчетам, замедлится до 9% и 12% соответственно, - прогнозирует Попцова. - При этом корпорация сохраняет среднесрочные и долгосрочные перспективы развития за счет цифровизации индустрии финансов, поддерживая высокую маржинальность бизнеса и устойчивый баланс".

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