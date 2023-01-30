Рынок акций РФ утром подрос во главе с Ростелекомом, упала ТМК после отсечки

Москва. 30 января. Рынок акций РФ утром в понедельник сохранил восходящий импульс прошлой пятницы, в то время как внешние фондовые площадки подают негативные сигналы и подешевела нефть (Brent просела в район $86 за баррель). Лидерами роста выступили бумаги "Ростелекома" на новостях, упали акции "Трубной металлургической компании" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2191,87 пункта (+0,1%), индекс РТС - 993,88 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 69,47 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали акции "Ростелекома" (+5,6% и +3,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,7% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

ПАО "Ростелеком" заинтересовано в покупке "Мегафона", сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Так, в конце 2022 года госоператор запросил у правительства разрешение на сделку, сказал один из источников издания, близкого к правительству. Другие участники рынка также слышали об интересе "Ростелекома" к "Мегафону" (MOEX: MFON).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, с прошлого года "Ростелеком" и "Мегафон" не раскрывают финансовые результаты. У "Ростелекома" уже есть мобильный оператор, который после сделки может стать лидером рынка. К новости о возможной покупке "Мегафона" "Ростелекомом" можно относиться скептически, поскольку это может увеличить риск сокращения дивидендов и роста долга "Ростелекома". В прошлом году компания выплатила акционерам около 4,5 руб. на бумагу.

В целом ориентир для индекса МосБиржи - диапазон 2170-2200 пунктов, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", наступившая неделя может показать сильные движения на финансовых рынках, так как пройдет под знаком решений регуляторов по монетарной политике. В среду будут озвучены итоги заседания ФРС США - ключевая ставка может быть повышена на 0,25 п.п., а в четверг состоится заседание ЕЦБ - базовая и депозитная ставки могут вырасти на 0,5 п.п. Однако на российский рынок акций в большей степени может повлиять геополитика.

"Газпром" (MOEX: GAZP) испытывает двойное давление в сфере экспорта газа на европейском направлении, поскольку большую часть января падали как цены, так и объемы. Возвращение теплой и ветреной погоды в Европе на этой неделе, вероятно, будет способствовать сохранению этой тенденции, полагают эксперты БКС.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что выход китайской экономики из коронавирусных ограничений вселяет надежды на восстановление сырьевого спроса.

Статданные из Китая указывают на то, что ведущая экономика Евразии демонстрирует активное восстановление после снятия коронавирусных ограничений. Пассажирский трафик в КНР существенно вырос по сравнению с прошлогодними показателями, что также указывает на улучшение спроса на топливо. Некоторый сдерживающий эффект наблюдается из-за предстоящего заседания ФРС, хотя от американского регулятора уже сложно ожидать каких-либо неожиданностей. Нефть начинает неделю с продаж, но китайский спрос и геополитические риски могут развернуть ситуацию в любой момент.

Российский рынок акций утром растет, поскольку китайский ориентир предлагает вектор на покупку бумаг, отмечает Кочетков.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что на рынке акций РФ пока нет драйверов для пробития зоны сопротивления 2190-2200 пунктов по индексу МосБиржи. Ранее этот диапазон неоднократно отбрасывал индекс МосБиржи вниз, не приводя, однако, к серьезным распродажам. Это говорит о нежелании рынка падать, но и серьезных поводов для роста пока нет.

Акции "Сургутнефтегаза" на прошлой неделе выросли на информации о намерении совета директоров компании рассмотреть 31 января вопрос о ее участии в других организациях. Рынок давно ждет, что компания на свою огромную "кубышку" приобретет какой-либо актив, но пока эти ожидания были тщетными. Дальнейшая динамика бумаг непредсказуема.

Внешний фон утром в понедельник нельзя назвать благоприятным для рублевых активов. Американские фьючерсы снижаются, демонстрируя отсутствие желания покупать рисковые активы, проседает нефть, не отреагировав на проведенную в выходные атаку дронами территории Ирана.

В последние дни российская нефтянка выглядит очень слабо, но если нефть Brent все-таки найдет силы движения к $90 за баррель, то именно акции нефтяных компаний могут стать локомотивом роста рынка и пробоя сопротивления по индексу МосБиржи, полагает эксперт.

В Азии в понедельник преобладало снижение рынков акций, подрос Китай после новогодних каникул (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский индекс S&P/ASX200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng упал на 3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Гонконгский Hang Seng снизился после достижения максимума более чем за 11 месяцев по итогам предыдущих торгов, поскольку инвесторы фиксируют прибыль, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник сохраняют негативную динамику, инвесторы ждут на неделе заседаний ОПЕК+ и Федрезерва США. Цена Brent находится на $1,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $86,13 за баррель (-0,6% и -0,9% в пятницу), мартовская цена WTI - $79,16 за баррель (-0,7% и -1,6% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent снизилась в цене на 1,1%, WTI - на 2,4%.

Тем временем, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 4 единицы и составило 609, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок увеличилось на то же число, составив 160.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+18,4%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+12,3%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+11,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+8,5%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+5,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+5,5%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+4,6%).

Подешевели акции "Трубной металлургической компании" (-8,1%, до 84,72 рубля, выплаты за 9 месяцев - 6,78 рубля на акцию), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-5,5% и -7,4% "префы"), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-4,3%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,9%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 6,5 млрд рублей (из них 1,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,2 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 507,44 млн рублей на акции "Сургутнефтегаза").