"Финам" понизил рейтинг акций Xiaomi до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Xiaomi с "покупать" до "держать", подтвердив целевую цену на уровне HKD13,30 на июль 2023г, что предполагает снижение на 1,2%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Аналитик Ксения Лапшина подчеркивает, что у компании остаются проблемы из-за слабой конъюнктуры в отрасли: "В 2022г глобальные поставки смартфонов снизились, и весь 2023г спрос на гаджеты останется слабым. Предстоящая отчетность Xiaomi за 4К22 и весь 2022г не сулит хороших цифр, и мы считаем, что на текущий момент акции не имеют особого потенциала роста".

Xiaomi - китайская технологическая компания, производитель потребительской электроники (смартфонов, ноутбуков, планшетов, "умных" устройств, бытовой техники по стандартам "умного" дома).

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