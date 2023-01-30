Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 68,5-72 руб./$1 на текущей неделе - Росбанк

Рубль, вероятно, будет торговаться в широком диапазоне 68,5-72 руб./$1 на текущей неделе, считают аналитики Росбанка.

"Участники валютного рынка будут держать в голове риск болезненной подстройки нефтяной отрасли к введению с 5 февраля потолка цен на отечественные нефтепродукты. Тем более что не исключено изменение механизма расчета НДПИ уже на горизонте ближайших месяцев, что (в теории) может развернуть направление интервенций Минфина РФ с продажи валюты на покупку. Мы ожидаем, что на текущей неделе волатильность курса пары USD/RUB вновь вырастет и его колебания будут проходить в широком диапазоне 68,5-72 руб./$1", - указывают эксперты в комментарии.

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