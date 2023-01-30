Рубль обладает шансами на укрепление в феврале 2023г - БКС Экспресс

Рубль обладает шансами на укрепление в феврале текущего года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Несмотря на медленное повышение котировок инвалют в последние сессии месяца, техническая формация все же за спуск, а значит, рубль в феврале еще может укрепиться. Ориентиром внизу по доллару США служит горизонтальная поддержка на 67,5 руб./$1, не исключая в моменте даже пролив на 65 руб./$1. Ближайшее сопротивление - 70 руб./$1. В феврале за рубль может играть дальнейшее повышение цен энергоносителей, при этом, учитывая все еще возрастающий дефицит бюджета из-за выпадения нефтегазовых доходов, на стороне нацвалюты будет и бюджетное правило, - указывает аналитик в обзоре. - По нашим оценкам, продажа CNY/RUB (расчеты завтра) из резервов, скорее всего, вырастет относительно января, возможно даже в два раза, что окажет поддержку рублю и сопротивление на росте юаня. А пока техническим препятствием в валютной паре CNY/RUB выступает область 10,3-10,5, и, если первую отметку достать сейчас очень легко, то зайти на максимумы января при имеющихся вводных будет проблематично. В качестве поддержки - всем очевидная круглая планка на 10".

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