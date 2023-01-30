"Префы" Сургутнефтегаза привлекательны в условиях ослабления рубля - ПСБ

Привлекательность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" будет расти в условиях ослабления рубля по мере приближения введения эмбарго на нефтепродукты из России, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Префы" Сургутнефтегаза - бенефициары ослабления рубля из-за большой валютной "кубышки" на балансе, - пишут аналитики банка. - В случае ослабления рубля дивидендная доходность будет расти, что должно стать триггером для роста акций компании, особенно в свете дефицита чётких инвестиционных идей на российском рынке. Ожидаем, что на фоне приближения введения эмбарго на нефтепродукты из России, рубль начнёт ослабевать, что будет постепенно подогревать интерес к привилегированным акциям "Сургутнефтегаза". Потенциально держатели "префов" могут получить за 2022г 4-5 руб./акцию, - 14-18%".

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