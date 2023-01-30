.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Префы" Сургутнефтегаза привлекательны в условиях ослабления рубля - ПСБ
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре ускорилась до 0,8%, за год составила 11,9%
Рост потребительских цен в декабре ускорился до 0,78% после повышения на 0,37% в ноябре, сообщил Росстат. За 2022 год цены выросли на 11,94%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
Что ждет россиян с 1 февраля
С 1 февраля произойдет традиционная индексация пособий и выплат, "привязанных" к уровню годовой инфляции. На этот раз их повысят почти на 12%. А госуслугами можно будет воспользоваться по биометрическим данным, пишет "Российская...
 
Работающих пенсионеров могут освободить от страховых взносов
Сегодня в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает изменения ст. 7 закона "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" и ст. 22 закона "О страховых пенсиях". Документ, согласно которому работающих пенсионеров освободят от уплаты...
 
Какие профессии выбирают абитуриенты
Топ-5 наиболее востребованных направлений у выпускников школ сохранил прошлогоднюю тенденцию в приемную кампанию в 2022 г., говорится во второй части ежегодного мониторинга качества приема в российские вузы за 2022 г., подготовленного НИУ ВШЭ. С ним...
 
30 января 2023 года 11:00

"Префы" Сургутнефтегаза привлекательны в условиях ослабления рубля - ПСБ

Привлекательность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" будет расти в условиях ослабления рубля по мере приближения введения эмбарго на нефтепродукты из России, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Префы" Сургутнефтегаза - бенефициары ослабления рубля из-за большой валютной "кубышки" на балансе, - пишут аналитики банка. - В случае ослабления рубля дивидендная доходность будет расти, что должно стать триггером для роста акций компании, особенно в свете дефицита чётких инвестиционных идей на российском рынке. Ожидаем, что на фоне приближения введения эмбарго на нефтепродукты из России, рубль начнёт ослабевать, что будет постепенно подогревать интерес к привилегированным акциям "Сургутнефтегаза". Потенциально держатели "префов" могут получить за 2022г 4-5 руб./акцию, - 14-18%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 января 2023 года 19:44
Рубль заметно подешевел к доллару и евро в понедельник в условиях завершения основных налоговых выплат января
Москва. 30 января. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях завершения налогового периода января.    читать дальше
.
30 января 2023 года 19:32
Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2200п по индексу Мосбиржи на фоне ослабления рубля, лидировал "Полюс"
Москва. 30 января. Рынок акций РФ начал неделю с роста большинства blue chips, несмотря на негативные сигналы с внешних рынков и сохраняющиеся геополитические риски; индекс Мосбиржи превысил рубеж 2200 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом в росте и по оборотам торгов лидировали бумаги ПАО "Полюс" (+5,4%, объем торгов превысил 5,28 млрд рублей).    читать дальше
.
30 января 2023 года 19:00
Акции Сбербанка, Магнита, ММК, НОВАТЭКа и Полюса будут наиболее привлекательны в 2023г - ПСБ
Акции Сбербанка, "Магнита", "ММК", "НОВАТЭКа" и "Полюса" будут наиболее привлекательны для покупок в 2023г, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Прибыль Сбера (+45%) по итогам 2022г составила 300 млрд руб., что позволит вернуться к выплатам дивидендов. Это должно стать ключевым триггером для...    читать дальше
.
30 января 2023 года 18:52
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 30 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.    читать дальше
.
30 января 2023 года 18:41
Вероятно некоторое укрепление рубля в ближайшие месяцы - Банк "Русский Стандарт"
Вероятно некоторое укрепление рубля в ближайшие месяцы, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Укреплению российской валюты в I полугодии 2023г могут способствовать несколько факторов. Во-первых, это снижение импорта, связанного с...    читать дальше
.
30 января 2023 года 18:21
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли МБЭС 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02, О''КЕЙ Финанс 001Р-01 и РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии инвесткомпании. "В корпоративном...    читать дальше
.
30 января 2023 года 18:01
"Финам" снизил рейтинг акций Sinopec до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций класса H China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость этих бумаг была сохранена экспертами на уровне 4,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку на июль 2023...    читать дальше
.
30 января 2023 года 17:40
Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Пройдя "дно" в мае-июне прошлого года, рынок стали в РФ продолжает восстанавливаться, и, по нашим данным, многие компании в...    читать дальше
.
30 января 2023 года 17:20
"Финам" позитивно оценивает "префы" Башнефти и Транснефти
"Финам" в настоящее время позитивно оценивает привилегированные акции "Башнефти" и "Транснефти", которые имеют хорошие шансы положительно удивить инвесторов дивидендами за 2022 год, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "По нашим оценкам, за счет...    читать дальше
.
30 января 2023 года 16:51
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Chevron
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Chevron Corp., сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина. "Инвесторы в прошедшую пятницу негативно восприняли то, что прибыль Chevron за 4К22 оказалась ниже консенсус-оценки рынка, рентабельность по EBITDA снизилась,...    читать дальше
.
30 января 2023 года 16:29
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Nasdaq
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Nasdaq Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку, сообщается в обзоре. "Результаты технологической биржи Nasdaq за четвертый квартал 2022 года в целом совпали с ожиданиями. Эмитент продолжает сталкиваться с низкой активностью на рынке IPO...    читать дальше
.
30 января 2023 года 16:08
"Финам" снизил рейтинг акций Zijin Mining Group до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Zijin Mining Group Co. с "покупать" до "держать", сообщвется в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг на уровне 13,34 гонконгского доллара (HKD) на август 2023 года была подтверждена экспертами. "За полгода со времени...    читать дальше
.
30 января 2023 года 16:00
Рубль днем дешевеет к доллару и евро в условиях завершения основных налоговых выплат января
Москва. 30 января. Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях завершения налогового периода января.    читать дальше
.
30 января 2023 года 15:44
Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2100-2250п на текущей неделе - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи может остаться в узком торговом диапазоне 2100-2250 пунктов на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиции" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Уже третий месяц подряд индекс Мосбиржи продолжает торговаться в узком диапазоне 2100-2250 пунктов. Отметим, что рост рынка на 1% в...    читать дальше
.
30 января 2023 года 15:23
Возможно продолжение ослабления рубля к евро в ближайшее время - ПСБ
Возможно продолжение ослабления рубля по отношению к евро в ближайшее время, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Курс евро в ходе торгов в понедельник преодолел отметку 76 руб./EUR1 впервые с 9 января. Европейская валюта в начале недели дорожает более выражено, чем другие ключевые валюты...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.