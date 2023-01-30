"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble

Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble Co. с прогнозной стоимостью на уровне $146,95 за штуку на январь 2024 года, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Procter & Gamble - надежный эмитент нецикличного потребительского сектора. Регулярность дивидендных выплат может быть интересна инвесторам, ищущим предсказуемые денежные выплаты. Однако, по нашей оценке, акции компании на данный момент выглядят справедливо оцененными рынком и предлагают лимитированный "апсайд". Вызовами для эмитента в 2023 году выступят инфляция расходов, замедление мировой экономики и охлаждение покупательской активности. Драйвером продаж послужит восстановление спроса в Китае", - отмечает эксперт Анна Буйлакова.

Procter & Gamble Co. - один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса с фокусом на бытовой химии и товарах для личной гигиены. Известен потребителям в 180 странах под брендами Pampers, Ariel, Gilette, Head & Shoulders, Pantene, Oral-B и Old Spice.

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