Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 69-71 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 69-71 руб./$1, по паре евро/рубль - 75-77 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

По мнению эксперта, в центре внимания на текущей неделе будут заседание ФРС и ЕЦБ, от которых, судя по прогнозам, ожидается повышение процентных ставок. При этом окончание очередного налогового периода в России, а также заметно обострившаяся геополитическая ситуация способны ослабить курс российской валюты.

"Поддержкой рублю может стать укрепление нефтяных цен. Однако перспективы затишья на энергетическом рынке на фоне ожидания результатов саммита ОПЕК+ способны приостановить дальнейшее движение нефти по восходящей траектории", - пишет Тимошенко.

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