Сильные изменения на рынке ОФЗ в понедельник маловероятны - SberCIB

Сильные изменения на рынке рублевых гособлигаций в понедельник маловероятны, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"При этом во вторник-среду доходности ОФЗ могут прибавить несколько базисных пунктов, в последнее время так обычно происходило перед аукционами", - отмечают эксперты в комментарии.

Аналитики инвестбанка ожидают, что в течение торговой сессии понедельника баррель нефти марки Brent может отступить ниже $86.

Внимание инвесторов на текущей неделе будет приковано к встрече мониторингового комитета ОПЕК+ (1 февраля), а также к заседаниям ФРС и ЕЦБ по ставке (1 и 2 февраля соответственно), указывают в SberCIB. Для российского рынка ключевым событием будет согласование предельных цен на нефтепродукты из России - они вступят в силу в ближайшее воскресенье.

Волатильность российской валюты невелика, а на глобальных рынках в целом наблюдается затишье перед заседанием ФРС США в среду. По мнению аналитиков Sber CIB Investment Research, с ростом ликвидности рынка рубль может вернуться к 69,3 руб./$1.

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