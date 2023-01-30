Нейтральная динамика сохранится на рынке ОФЗ в понедельник - ПСБ

Нейтральная динамика сохранится на рынке ОФЗ в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Рублевые гособлигации в пятницу торговались около достигнутых уровней. По итогам дня доходность 10-летних ОФЗ составила 10,28% (+1 б.п.), 1-летних ОФЗ - 7,41% (-2 б.п.).В начале этой недели ждем сохранения боковой динамики на рынке ОФЗ. Перед заседаниями ФРС и ЕЦБ на этой неделе инвесторы скорее всего займут выжидательную позицию. Также на следующей неделе предстоит заседание ЦБР по ставке", - пишет эксперт.

На взгляд Монастыршина, макроэкономическая статистика в РФ и внешний фон выступают в пользу сохранения ключевой ставки ЦБР на уровне 7,5%, что уже учтено в котировках коротких ОФЗ. При этом большая премия в длинных ОФЗ к ставке ЦБР, скорее всего, сохранится даже при снижении инфляции в ближайшие месяцы, поскольку отражает неопределённость относительно исполнения федерального бюджета и риски большого предложения нового госдолга в 2023г, полагает аналитик банка.

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