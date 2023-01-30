Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника в диапазоне 2175-2200п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник с изменения не более чем на 0,6%, в диапазоне 2175-2200 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Утреннее сочетание ряда значимых факторов создает условия для открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2170, 2160 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2210, 2220 пунктов", - указывает эксперт в аналитическом материале.

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