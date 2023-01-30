Целевой торговый диапазон индекса Мобиржи на текущей неделе - 2150-2200п - ПСБ

Целевой торговый диапазон для индекса Мобиржи на текущей неделе составляет 2150-2200 пунктов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Однако эксперты допускают, что в течение недели возможны попытки индекса вновь закрепиться выше отметки 2200 пунктов в случае сохранения позитивного сантимента, сообщается в комментарии банка.

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