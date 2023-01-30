Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 30 января. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие несколько месяцев, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, инвесторы оценивали квартальные финпоказатели крупных компаний и макроэкономические статданные. Открытие китайской экономики, снижение цен на газ и сигналы мягкой посадки экономики США на фоне надежд, что Федрезерв сможет победить высокую инфляцию, не вызвав всплеска безработицы, являются главными факторами для улучшения прогноза для мировой экономики, считают аналитики.

Как стало известно из отчета Минторга США, рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился в декабре до 4,4% по сравнению с 4,7% в ноябре, обновив минимум за четырнадцать месяцев. Общий индекс PCE в прошлом месяце увеличился на 0,1% относительно ноября. В годовом выражении индикатор повысился на 5%, что стало самым слабым повышением с сентября 2021 года.

Замедление инфляции может оказаться важным сигналом для американского центробанка, который проведет свое первое в этом году заседание на этой неделе. Аналитики и участники рынка в целом ожидают, что по итогам заседания ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов - то есть слабее, чем на предыдущих встречах.

Между тем индекс потребительского доверия в США в январе поднялся до 64,9 пункта по сравнению с 59,7 пункта месяцем ранее, обновив максимум с прошлого апреля, показали окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 64,6 пункта, и аналитики не ожидали его пересмотра.

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром демонстрируют смешанную динамику. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК вырос на 0,3%. Между тем гонконгский индикатор Hang Seng рухнул на 2% после достижения максимума более чем за одиннадцать месяцев по итогам предыдущих торгов, поскольку инвесторы фиксируют прибыль. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,1%. Значение южнокорейского Kospi к 8:23 МСК опустилось на 1,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял около 0,2%.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются утром в понедельник, инвесторы ждут заседания ОПЕК+. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $86,15 за баррель, что на 0,59% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подешевели на 0,9%, до $86,66 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $79,31 за баррель, что на 0,46% ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт понизился в цене на 1,6%, до $79,68 за баррель.

Нефтетрейдеры фиксируют прибыль в конце месяца и занимают выжидательную позицию перед заседаниями ОПЕК+ и Федеральной резервной системы, итоги которых будут известны 1 февраля, а также в преддверии вступления в силу запрета ЕС на импорт российских нефтепродуктов 5 февраля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 января выросла почти в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,595 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,186 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,12% и составил 109,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,14%, поднявшись до 832,323 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+1,18%), "АФК Система-1Р-15" (+0,51%) и "Почта России БО-002P-01" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-001Р-06" (-0,26%), "Роснефть-002Р-05" (-0,13%) и "РЖД-001Р-21R" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЛК "Роделен" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций с 2,5-летней офертой серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей на уровне 14% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 14,9% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация через 2,5 года обращения: в даты выплаты 31-59-го купонов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,43% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Размещение выпуска начнется 31 января.

Лесопромышленный холдинг Segezha (MOEX: SGZH) установил ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 003P-02R с офертой через 2,25 года объемом 6 млрд рублей на уровне 10,6% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,3% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 27 января с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,85-11,05% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Объем выпуска был увеличен с "не менее 4 млрд рублей" до 6 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 31 января.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П09 с не менее 15 млрд рублей до 35 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,41% годовых. Сбор заявок прошел 27 января. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,4% годовых. Техразмещение запланировано на 1 февраля.

АО "Управляющая компания "ОРГ" приобрело в рамках оферты 16 тыс. 28 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 200 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 8,014% выпуска. Размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 200 млн рублей началось 27 июня 2022 года и продолжается до сих пор. Компания установила ставку 1-7-го купонов выпуска на уровне 14% годовых, 8-36-го купонов на уровне 16,5% годовых, купоны ежемесячные. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.