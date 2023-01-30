Главные события недели - SberCIB

Главным событием текущей недели будет решение ФРС США по монетарной политике. отмечают аналитики SberCIB Investment Research. Также на неделе выйдет различная макростатистика: данные по ВВП Германии, индексы PMI в США и Китае, инфляционные ожидания населения в России.

30 января:

- ВВП Германии за четвертый квартал 2022 года.

31 января:

- Индекс потребительских цен в Германии за январь;

- Индексы PMI в Китае за январь;

- Индекс стоимости рабочей силы в США за 2022 года;

- Индекс доверия потребителей в США от Conference Board за январь;

- Прибыль промышленных компаний в Китае за декабрь;

- Инфляционные ожидания населения и потребительские настроения в России в январе.

1 февраля:

- Решение ФРС по монетарной политике (ожидается повышение ставки на 25 б. п.);

- Индекс потребительских цен в еврозоне за январь;

- Производственные индексы PMI в США, Китае и России за январь;

- Безработица в еврозоне за декабрь;

- Данные по занятости вне сельского хозяйства в США от ADP за январь;

- Число вакансий на рынке труда (JOLTS) в США за декабрь.

2 февраля:

- Решение ЕЦБ по монетарной политике;

- Торговый баланс Германии за декабрь;

- Затраты на рабочую силу в США за четвертый квартал 2022 года.

3 февраля:

- Индекс цен производителей в еврозоне за декабрь;

- Отчет по рынку труда в США за январь;

- Индексы PMI для сектора услуг в США, Китае и России за январь.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.