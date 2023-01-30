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30 января 2023 года 09:06

Nasdaq завершил ростом четвертую неделю подряд

Уолл-стрит закрылась в плюсе в пятницу. Китайский Shanghai Composite растет после каникул, остальная Азия в минусе на торгах в понедельник. Цены на нефть умеренно снижаются утром в понедельник.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, инвесторы оценивали квартальные финпоказатели крупных компаний и макроэкономические статданные.

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 28,67 пункта (0,08%) и составил 33978,08 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 10,13 пункта (0,25%) - до 4070,56 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 109,3 пункта (0,95%) и составил 11621,71 пункта.

За минувшую неделю Dow прибавил 1,8%, S&P 500 - 2,5%, а Nasdaq подскочил на 4,3%, завершив в плюсе четвертую неделю подряд впервые с августа.

"Открытие китайской экономики, снижение цен на газ, и сигналы мягкой посадки экономики США на фоне надежд, что Федрезерв сможет победить высокую инфляцию, не вызвав всплеска безработицы, являются главными факторами для улучшения прогноза для мировой экономики", - отметил глава deVere Group Найджел Грин.

Как стало известно из отчета Минторга США, рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился в декабре до 4,4% по сравнению с 4,7% в ноябре, обновив минимум за четырнадцать месяцев.

Общий индекс PCE в прошлом месяце увеличился на 0,1% относительно ноября. В годовом выражении индикатор повысился на 5%, что стало самым слабым повышением с сентября 2021 года.

Замедление инфляции может оказаться важным сигналом для американского центробанка, который проведет свое первое в этом году заседание на этой неделе. Аналитики и участники рынка в целом ожидают, что по итогам заседания ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов - то есть слабее, чем на предыдущих встречах.

Тем временем расходы населения США в декабре снизились на 0,2% по сравнению с ноябрем, а доходы увеличились на аналогичную величину. Динамика обоих показателей совпала со средними прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Индекс потребительского доверия в США в январе поднялся до 64,9 пункта по сравнению с 59,7 пункта месяцем ранее, обновив максимум с прошлого апреля, показали окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 64,6 пункта, и аналитики не ожидали его пересмотра.

Акции American Express Co. (SPB: AXP) подскочили на 10,5%, возглавив рост в индексе Dow Jones. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт сократил чистую прибыль почти на 9% в прошлом квартале, однако выручка компании выросла на 17% и достигла рекордных $14,176 млрд.

Лидером снижения в индексе стали бумаги Intel Corp. (SPB: INTC), упавшие на 6,4% на новости, что производитель компьютерных компонентов зафиксировал чистый убыток в четвертом квартале 2022 года, а его выручка не оправдала ожиданий.

Цена бумаг Visa Inc. (SPB: V) увеличилась на 3%. Оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль в прошлом финквартале на 6%, а ее выручка и скорректированная прибыль превысили ожидания рынка.

Капитализация производителя игрушек Hasbro Inc. (SPB: HAS) упала на 8,1%. Компания отчиталась о квартальном убытке и падении выручки в четвертом квартале, а также сообщила о планах сократить около 15% сотрудников по всему миру.

Производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. (SPB: CL) резко сократил чистую прибыль в октябре-декабре, несмотря на рост выручки. Акции компании подешевели на 5,2%.

Котировки бумаг Chevron Corp. (SPB: CVX) опустились на 4,4%, хотя одна из крупнейших нефтяных компаний США в минувшем квартале увеличила чистую прибыль на четверть, выручку - на 17,3% за счет повышения цен на энергоносители.

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются.

Исключением выступает рынок акций материкового Китая, на котором возобновились торги после недельных каникул по случаю праздника Весны (наступление нового года по лунному календарю).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК увеличился на 0,3%.

Существенный подъем демонстрируют акции технологических и ориентированных на потребителей компаний, включая Contemporary Amperex (+4,2%), BYD Co. (+4,8%), Tianqi Lithium (+4,3%), Wuliangye Yibin (+4%), ChongQing Changan (+3,6%) и iFLYTEK Co. (+10%).

Цена бумаг Ganfeng Lithium выросла на 1,9%. Производитель лития обнародовал прогноз, согласно которому его чистая прибыль в 2022 году подскочила в четыре раза.

Между тем гонконгский индикатор Hang Seng рухнул на 2% после достижения максимума более чем за одиннадцать месяцев по итогам предыдущих торгов, поскольку инвесторы фиксируют прибыль, сообщает Trading Economics.

Наиболее значительное снижение на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют бумаги девелоперов Country Garden Holdings (SPB: 2007) (-7,7%) и Longfor Group Holdings (-5,9%), владельца сетевых ресторанов Haidilao International Holding (-6,6%), ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) (-6%) и JD.com Inc. (SPB: JD) (-5,2%), интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) (-5,9%).

Кроме того, дешевеют акции оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 5,7%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,9% и разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 0,3%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:24 МСК уменьшилось на 0,1%.

Котировки акций производителей металлов Pacific Metals Co. и Nippon Steel снизились на 2,7%, автопроизводителей Mitsubishi Motors и Nissan Motor - на 2,8% и 1% соответственно, производителя чипов Advantest Corp. - на 0,4%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:23 МСК опустилось на 1,4%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. упали на 1,9%, сталелитейной Posco - на 2,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял около 0,2%.

Цена акций страховщиков Insurance Australia Group и Suncorp снизилась на 3,7% и 2% соответственно. IAG сообщила о вероятном росте расходов из-за наводнений в Новой Зеландии, что негативно скажется на финансовых показателях в этом фингоду.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась соответственно на 0,6% и 1,1%.

В то же время подорожали бумаги технологических компаний, в том числе Xero (+3,3%), Block Inc (+3,3%) и Wisetech Global (+5,2%).

Цены на нефть умеренно снижаются утром в понедельник, инвесторы ждут заседания ОПЕК+.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $86,28 за баррель, что на $0,38 (0,44%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подешевели на $0,81 (0,9%), до $86,66 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,31 за баррель, что на $0,37 (0,46%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт понизился в цене на $1,33 (1,6%), до $79,68 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent снизилась в цене на 1,1%, WTI - на 2,4%.

"Нефтетрейдеры фиксируют прибыль в конце месяца и занимают выжидательную позицию перед заседаниями ОПЕК+ и Федеральной резервной системы, итоги которых будут известны 1 февраля, а также в преддверии вступления в силу запрета ЕС на импорт российских нефтепродуктов 5 февраля", - отметил старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 4 единицы и составило 609, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок увеличилось на то же число, составив 160.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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