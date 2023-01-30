Вероятно продолжение ослабления рубля на текущей неделе - ПСБ

Вероятно сохранение ослабления курса рубля по отношению к доллару США на текущей неделе, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что рост курса доллара на текущей неделе сохранится, ожидаем пару доллар/рубль в диапазоне 70-71 руб./$1. Отметим, что волатильность на рынке может увеличиться на фоне окончания длинных праздников в Китае. В центре внимания будет заседание ФРС США и ЕЦБ на которых ключевая ставка, скорее всего, будет повышена на 25 б.п. и 50 б.п. соответственно. В случае всплеска "аппетита" к риску у инвесторов возможно незначительное укрепление рубля", - пишет эксперт в комментарии.

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