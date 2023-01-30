Показатели за 4К22 и ожидания перерегистрации могут удержать цену бумаг Polymetal от сильного падения - БКС Экспресс

Сильные операционные показатели за IV квартал 2022 года, а также ожидания перерегистрации компании должны сдержать котировки бумаг Polymetal от дальнейшего сильного падения, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Бумаги Polymetal в пятницу показали худший результат в составе индекса Мосбиржи, но это исключительно волна фиксации прибыли. Ранее за четыре месяца котировки прибавили 120%. До пятницы цена поднималась пять сессий подряд. Так что коррекция на фоне технической перекупленности выглядит естественным явлением. При этом фактор сильных операционных показателей IV квартала 2022 года, а также ожидания перерегистрации компании должны сдержать котировки от дальнейшего сильного падения. При стабильных ценах на драгметалл мы еще вполне можем увидеть "штурм" круглой отметки 500 руб." - пишет аналитик в комментарии.

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