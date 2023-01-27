Рынок акций РФ на неделе консолидировался на фоне смешанных внешних сигналов - попытки роста вслед за внешними площадками сдерживались геополитической напряженностью и новыми санкционными действиями Запада против РФ.

В период с 23 по 27 января индекс Мосбиржи вырос на 1,1% и составил 2189,35 пункта, индекс РТС поднялся на 0,1% и достиг 992,37 пункта на фоне роста доллара до 69,5 руб./$1 (+0,67 рубля) и просевшей мартовской нефти Brent до $87,53 за баррель (-0,2%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти (Brent превысила $88,6 за баррель на ожиданиях увеличения спроса в Китае после снятия ковидных ограничений). Индекс МосБиржи превысил 2185 пунктов, при этом лидировали в подъем расписки Ozon (+3,3%) и бумаги "Яндекса" (+2,4%), но просели акции "Норникеля" (-1%) на дивидендных новостях.

Менеджмент "Норникеля" предложил направить на дивиденды за 2022 год $1,5 млрд, что почти в 4 раза меньше суммарного уровня выплат за 2021 год ($5,6 млрд), объяснив это растущей инвестпрограммой.

Минцифры РФ предложило закрепить за IT-компаниями нулевую ставку налога на прибыль бессрочно, или также бессрочно вернуть ставку налога в размере 3%. Ранее существовали опасения, что в 2024 году компании начнут платить налог на прибыль в размере 20%.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вниз вместе с внешними фондовыми площадками и просевшей нефтью (Brent опустилась к $87 за баррель), индекс МосБиржи откатился в район 2170 пунктов, при этом подросли акции золотодобывающих и финансовых компаний.

Нефть просела на фоне слабых статданных по экономике США. Деловая активность в январе продолжила падать как в промышленном секторе, так и в сфере услуг США, свидетельствуют предварительные данные S&P Global.

В среду рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips, негативные сигналы с внешних фондовых площадок были нивелированы вечерним ростом нефти Brent и ряда бумаг металлургов во главе с Polymetal (+4,4%), подогретых корпоративными новостями. Индекс МосБиржи закрепился на 2170 пунктах.

Акции Polymetal обновили максимум с июня 2022 года на фоне отчета: в IV квартале компания увеличила производство на 16% г/г, до 540 тыс. унций золотого эквивалента. По итогам 2022 года выручка сократилась на 3% (до $2,8 млрд), а в IV квартале - выросла на 30%. Polymetal также подтвердил прогноз производства на 2023 год в объеме 1,7 млн унций.

Глава компании Виталий Несис заявил на "Дне инвестора", что Polymetal вполне может вернуться к выплате дивидендов во второй половине текущего года, если редомициляция в "дружественную" юрисдикцию пройдет успешно. Сейчас у 12% акционеров Polymetal (9% резидентов и 3% нерезидентов) бумаги учитываются через НРД, и они не могут получать дивиденды от компании. После редомициляции у них появится такая возможность.

Нефть Brent поднялась к $86,6 за баррель после выхода статистики Минэнерго США о запасах сырья (резервы нефти в стране за неделю выросли всего на 533 тыс. баррелей при прогнозах роста на 1,5 млн баррелей.)

В четверг рынок акций РФ сохранил консолидационные настроения при смешанной динамике blue chips, несмотря на рост внешних фондовых площадок и нефти (Brent превысила $87 за баррель), подогретых оптимистичной статистикой Минторга США. Индекс МосБиржи стабилизировался чуть ниже 2170 пунктов, лидировали в росте акции Polymetal (+5,6%).

ВВП США в IV квартале вырос на 2,9% в пересчете на годовые темпы, при прогнозах роста на 2,6%. Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 186 тыс., тогда как эксперты ожидали 205 тыс.

Статданные из США показали, что американская экономика остается гибкой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, что подогрело спрос на рисковые активы.

В пятницу рынок акций РФ умеренно подрос на фоне позитивных сигналов с внешних рынков капитала, сдерживающим фактором выступила геополитическая напряженность и новые антироссийские западные санкции; индекс МосБиржи поднялся в район 2190 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" (+6,2% и +3,5% "префы").

Минфин США в четверг включил в санкционный список SDN List 17 россиян, в том числе главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и главу Республики Татарстан Рустама Минниханова. Занесение в SDN List предусматривает замораживание активов и запрет на поездки.

Кроме того, Япония расширила санкционный список российских физлиц и компаний в связи с ситуацией на Украине, сообщил японский МИД.

Нефть Brent днем поднималась к $89 за баррель на сигналах увеличения потребления энергоносителей в Китае и данных о ВВП США, однако вечером котировки откатились ниже $88 в рамках коррекции.

В период с 23 по 27 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции Polymetal (+14%), ПАО "Россети Сибирь" (+12%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+10%); хуже рынка оказались бумаги "Трубной металлургической компании" (-4%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-3%), "ВУШ Холдинг" (-2%).

Динамику рынка акций РФ в начале февраля будут определять геополитические и санкционные новости, а также расстановка сил на внешних площадках после заседания Федрезерва США 31 января - 1 февраля (ожидается рост ключевой ставки на 0,25 п.п.). Для индекса Мосбиржи коридор колебаний может составить 2100-2250 пунктов, для индекса РТС - 930-1050 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".