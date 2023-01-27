Цены евробондов РФ продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 27 января. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 23 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) умеренно снизились в начале недели в ожидании дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно денежно-кредитной политики.

ФРС продолжит замедлять темпы повышения процентных ставок на ближайшем заседании, при этом руководство ЦБ может начать обдумывать возможность приостановки этой весной их подъема, пишет The Wall Street Journal. Федрезерв увеличил ставку на 50 базисных пунктов в декабре - до 4,25-4,5% годовых, что является максимальным уровнем с начала 1980-х годов. По итогам предыдущих четырех заседаний она повышалась на 75 базисных пунктов. В последних заявлениях представителей ФРС звучали намеки на замедление темпов подъема ставок на первом заседании в этом году до более традиционных 25 базисных пунктов, что дает больше времени для оценки влияния ужесточения денежно-кредитной политики на экономику.

Тем временем розничные продажи в зимний праздничный сезон 2022 года в США увеличились на 5,3% - до $936,3 млрд, сообщила Национальная федерация розничной торговли (NRF). Результат оказался хуже ожидавшегося повышения на 6-8% из-за сохраняющейся высокой инфляции и роста процентных ставок. Среднегодовые темпы подъема за предыдущие десять лет составляют 4,9%.

Негативная динамика американских гособлигаций продолжила оказывать сдерживающее влияние на цены отечественных евробондов 24 января. В понедельник доходность двухлетних US Treasuries поднялась на 7 базисных пунктов - до 4,21% годовых, десятилетних US Treasuries - на 4 базисных пункта, до 3,52% годовых. Во вторник процентные ставки данных бумаг выросли еще в среднем на 1 базисный пункт - до 4,22% и 3,53% годовых, соответственно.

Вместе с тем в середине недели котировки US Treasuries развернулись вверх благодаря спросу глобальных инвесторов на "защитные" активы в условиях нестабильной фондовой конъюнктуры. Но рост был непродолжительным, и уже в четверг динамика американских гособлигаций была в рамках бокового диапазона. Участники рынка оценивали новую порцию макроэкономической статистики, в частности, опубликованные статданные показали, что американская экономика остается гибкой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.

Объем ВВП США в четвертом квартале увеличился на 2,9% в пересчете на годовые темпы после подъема на 3,2% в предыдущем квартале, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли страны. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление экономического роста до 2,6%. Данные Минтруда, также опубликованные в четверг, подтвердили сохраняющуюся устойчивость рынка труда США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. - до 186 тыс. человек, что является минимумом с апреля 2022 года.

Тем временем, отчет по рынку жилья оказался неоднозначным. Продажи новых домов в Соединенных Штатах в декабре выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 616 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг. При этом ноябрьские данные были пересмотрены с существенным ухудшением: в позапрошлом месяце в стране было реализовано 602 тыс. домов, а не 640 тыс., как сообщалось ранее.

В последний день недели инициатива на рынке US Treasuries вновь перешла к продавцам. Но это слабо сказалось на ситуации в секторе отечественных евробондов, котировки которых продолжили колебаться в рамках бокового диапазона.

Как стало известно из отчета Минторга США, рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился в декабре до 4,4% по сравнению с 4,7% в ноябре, обновив минимум за четырнадцать месяцев. Общий индекс PCE в прошлом месяце увеличился на 0,1% относительно ноября. В годовом выражении индикатор повысился на 5%, что стало самым слабым повышением с сентября 2021 года.

Замедление инфляции может оказаться важным сигналом для американского центробанка, который проведет свое первое в этом году заседание на следующей неделе. Аналитики и участники рынка в целом ожидают, что по итогам заседания ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов - то есть слабее, чем на предыдущих встречах.

Индекс потребительского доверия в США в январе поднялся до 64,9 пункта по сравнению с 59,7 пункта месяцем ранее, обновив максимум с прошлого апреля, показали окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 64,6 пункта, и аналитики не ожидали его пересмотра.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 1,04% - до 59,12% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов - до 10,76% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 1,12% - до 63,28% от номинала (их доходность выросла за пять дней на 13 базисных пунктов и составила 9,79% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене за неделю всего 0,02%, подешевев до 42,96% от номинала (его доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 12,52% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене за пять дней - котировки остались на уровне 43,25% от номинала (доходность выросла на 19 базисных пунктов и составила 33,69% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году снизились на 0,05% - до 43,46% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов и составила 25,95% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году прибавили в стоимости 0,18%, подорожав до 41,37% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 22,09% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 0,78%, подорожав до 82,82% от номинала (его доходность снизилась на 38 базисных пунктов - до 36,9% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за неделю на 0,07%, составив 65,95% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов. Большое влияние на мировые рынки капитала на следующей неделе могут оказать итоги очередного заседания Федрезерва США, которое состоится во вторник-среду.