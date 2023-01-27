"БКС МИ" понизил целевую цену акций Tesla до $257

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Tesla с $374 до $257 за штуку и подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг компании, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Снижение целевой цены отражает переоценку рынком акций роста с высокими оценочными мультипликаторами в последнее время и влияние покупке Twitter Илоном Маском, - пишут аналитики. - Масштаб распродаж бумаг TSLA, на наш взгляд, был чрезмерным, и сейчас мы видим хорошую возможность для покупки".

25 января компания отчиталась за 4К22. Скорректированная чистая прибыль составила $4,106 млрд, или $1,19 на разводненную акцию, против $2,879 млрд, или $0,85, за аналогичный квартал годом ранее, отмечают эксперты. EPS оказалась ниже нашей оценки на уровне $1,24, но превзошла консенсус-прогноз $1,13.

"Более высокие показатели прибыли достигнуты благодаря росту выручки в автомобильном сегменте и увеличению общего объема производства и поставок автомобилей, - полагают в "БКС МИ". - Позитивными для Tesla стали также рост средней цены реализации и повышение чистой прибыли в сегменте выработки и хранения электроэнергии. Мы понижаем оценку EPS на 2023г до $4,39 с $6,19, учитывая ожидаемые менеджментом сложные условия на авторынке в наступившем году. Мы также понижаем на 5% оценку выручки - до $104,9 млрд. Текущий прогноз EPS - $4,41".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.