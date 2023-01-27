"БКС МИ" повысил целевую цену акций D.R. Horton до $110

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций D.R. Horton Inc. со $100 до $110 за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания 24 января отчиталась о росте общей выручки за финансовый 1К23 на 3% до $7,3 млрд - значительно выше нашего прогноза ($6,2 млрд). EPS снизилась на 13% за период, окончившийся 31 декабря 2022г, до $2,76. В рамках обсуждения отчета за 1К23, CEO Дэвид Олд заявил, что компания зафиксировала рост продаж в первые недели января. Несмотря на вероятное сохранение повышенных ставок по ипотеке и неопределенность в экономике, предложение доступного жилья остается ограниченным, а демографическая ситуация - благоприятной для спроса", - отмечают аналитики.

Менеджмент ожидает, что объем заказов в финансовом 2К23 окажется значительно выше уровня 1К23 с учетом исторических сезонных факторов, текущих рыночных условий и запаса построенных объектов на продажу, подчеркивается также в комментарии.

"Мы отмечаем преимущество D.R. Horton в сегменте доступного жилья, - пишут стратеги "БКС МИ". - Цена почти 45% домов, сданных за 12 месяцев по 31 декабря 2022г, оказалась ниже $350 тыс., а 65% - менее $400 тыс. Средняя цена продажи у компании примерно на $100 тыс. ниже большинства конкурентов. Мы полагаем, что это говорит о сильных позициях компании в сегменте доступного жилья, который, вероятно, станет катализатором роста рынка в ближайшие годы".

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