Стоимость золота в 1П23 может превысить исторический максимум в $2078/унц. - ПСБ

Стоимость золота в I полугодии 2023г может превысить исторический максимум в $2078 за тройскую унцию, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки золота выросли с начала ноября на 18%, достигнув $1900 за унцию, - констатируют аналитики. - Один из ключевых факторов роста - надежда на то, что ФРС замедлит темпы повышения ставки, чтобы снизить риски рецессии. Эти ожидания привели к удешевлению доллара и доходности гособлигаций США, что делает золото все более привлекательным для инвесторов".

Эксперты банка напоминают, что на днях пройдут заседания ФРС и ЕЦБ. Ключевой момент здесь - решение регуляторов, а также их риторика. Ожидается, что они повысят свои ставки на 0,25% и 0,5% соответственно.

"Видим риски краткосрочного отката (в рамках недели) цен на золото немного ниже $1900/унц. Однако среднесрочно продолжаем смотреть на драгметаллы позитивно. Ожидаем, что стоимость золота уже в первом полугодии превысит исторический максимум в $2078", - прогнозируют в ПСБ.

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