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27 января 2023 года 17:18

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Danaher

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Danaher Corp. с целевой ценой на конец 2023 года $266,2 за штуку и потенциалом роста в размере 1,2% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт Зарина Саидова отмечает, что в новых реалиях развития биофармацевтической отрасли США биотехнологии и сегмент Life Sciences приобрели особую важность. Продукция Danaher широко используется биотехнологами и другими игроками сектора здравоохранения, бренды компании имеют хорошую репутацию в медицинских кругах. Вместе с тем на фоне ослабления пандемии коронавируса продажи и прибыль компании в ближайший год, как ожидается, покажут отрицательное изменение, что, на взгляд аналитика, обуславливает необходимость пересмотра прогнозов по бумаге.

Danaher - одна из крупнейших американских компаний на рынке специализированного медицинского оборудования и расходных материалов. Компания учреждена в 1969 году и базируется в Вашингтоне.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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