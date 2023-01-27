Рубль почти не меняется к доллару и евро в ожидании новых стимулов

Москва. 27 января. Доллар США слегка повышается, евро, напротив, немного дешевеет на Московской бирже в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Курс доллара США составил 69,31 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,32 руб./EUR1, подешевев на 11,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,8 копейки - до 72,01 рубля. Курс китайского юаня снизился на 2,4 копейки - до 10,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро в ожидании новых стимулов. В центре внимания рынков в пятницу находится доклад Минторга США о доходах и расходах американцев за декабрь, который включают в себя данные о динамике потребительских цен. Статистика будет опубликована в 16:30 МСК.

Согласно консенсус-прогнозу экспертов, который приводит Trading Economics, индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился в декабре на 0,3% после повышения на 0,2% месяцем ранее.

Уже на следующей неделе состоятся первые в этом году заседания ведущих центробанков мира - Банка Англии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв, как ожидается, замедлит темпы подъема ключевой ставки до 25 базисных пунктов (б.п.) с 50 б.п. в декабре, а ЕЦБ и Банк Англии снова увеличат стоимость заимствований на 50 б.п.

Банк России 26 января не проводил расчеты с иностранной валютой, следует из материалов ЦБ.

Это обычная ситуация для дней, когда расчеты выпадают на праздники. Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В Китае с 21 по 27 января отмечается Новый год (праздник весны).

Поскольку в Китае текущая неделя выходная, все расчеты по сделкам, совершенным с 20 по 27 января, будут осуществлены 30 января, отражены в статистике на следующий рабочий день - 31 января, пояснил ранее ЦБ.

Минфин в рамках бюджетного правила с 13 января по 6 февраля 2023 года планирует продать иностранную валюту на 54,5 млрд рублей. Ежедневный объем продажи составляет эквивалент 3,2 млрд рублей.

"В целом боковой тренд для рубля остается актуальным. На этой неделе закончится поддержка рубля со стороны экспортеров, продающих иностранную валюту в преддверии конца налогового периода. Плюс не исключено усиление американской валюты перед заседанием ФРС США. Все этого говорит не в пользу рубля. Поэтому не исключено продолжение снижения рубля в сторону 70 и выше по отношению к доллару", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"Рубль в последние дни, как и фондовый рынок, зажат в "боковике", при этом во второй половине января не проявил склонности к развитию восходящей коррекции. В связи с этим после окончания налогового периода российская валюта может вернуться к ослаблению против доллара, евро и юаня, сигналом в пользу ускорения которого стало бы закрепление валютных пар выше 70,50 руб./$1, 76,50 руб./$1 и 10,40 руб./$1 соответственно", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Поддержку российской валюте оказали экспортеры, которым в понедельник предстоит уплатить 0,6-0,7 трлн руб. НДПИ и налога на прибыль. В связи с переходом на единый налоговый счет с 1 января 2023 года налоги должны уплачиваться не позднее 28 числа каждого месяца. Поскольку 28 января является выходным днем, налоги будут уплачены в понедельник, 30 января. Сегодня днем рубль торгуется около 69,3 за доллар. В течение дня объемы продаж иностранной валюты экспортерами могут вновь увеличиться, и рубль, вероятно, вернется примерно к 69 за доллар. На глобальном рынке в центре внимания будет базовый дефлятор потребительских расходов в США за декабрь", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Цены на нефть продолжают подниматься в пятницу днем благодаря оптимизму по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $88,86 за баррель, что на 1,59% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,29 за баррель, что на 1,58% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent выросла в цене на 1,6%, WTI - на 1,1% на статданных, указавших на более умеренное, чем ожидалось, замедление темпов роста ВВП США в четвертом квартале.

Согласно предварительным данным министерства торговли, ВВП в четвертом квартале увеличился на 2,9% в пересчете на годовые темпы после подъема на 3,2% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление экономического роста до 2,6%.

Фьючерсы на WTI теперь вышли в плюс с начала месяца.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,29% и 7,58% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,01%, 8,38% и 8,53% годовых соответственно.