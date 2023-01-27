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Главная / Мнения аналитиков / "Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "продавать" для акций Аэрофлота
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27 января 2023 года 16:27
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "продавать" для акций Аэрофлота
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "продавать" для акций "Аэрофлота", говорится в комментарии аналитика Алдара Цыбикова. Группа "Аэрофлот" представила результаты за IV квартал и весь 2022г. Пассажиропоток уменьшился на 19,4% год к году, количество рейсов - на 20,6% г/г. "Аэрофлот" стал одной из наиболее пострадавших от санкций и международной изоляции российских компаний, - отмечает эксперт. - Несмотря на то, что компания оптимизировала маршруты полетов, по итогам 2022-го международный пассажиропоток всей группы "Аэрофлот" снизился на 37% г/г (а без учета 1 квартала - на 53% г/г), даже внутренние линии были слабее прошлого года на 5,3%. Во время пандемии было открыто много внутренних рейсов, поэтому по сравнению с 2019г пассажиропоток в прошлом году был выше на 5,2%, но международный упал в 5 раз. Компания, скорее всего, уже несет повышенные расходы на закупку и ремонт запчастей из-за санкций, и эти проблемы будут накапливаться и усугубляться". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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