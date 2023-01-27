"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "продавать" для акций "Аэрофлота", говорится в комментарии аналитика Алдара Цыбикова.

Группа "Аэрофлот" представила результаты за IV квартал и весь 2022г. Пассажиропоток уменьшился на 19,4% год к году, количество рейсов - на 20,6% г/г.

"Аэрофлот" стал одной из наиболее пострадавших от санкций и международной изоляции российских компаний, - отмечает эксперт. - Несмотря на то, что компания оптимизировала маршруты полетов, по итогам 2022-го международный пассажиропоток всей группы "Аэрофлот" снизился на 37% г/г (а без учета 1 квартала - на 53% г/г), даже внутренние линии были слабее прошлого года на 5,3%. Во время пандемии было открыто много внутренних рейсов, поэтому по сравнению с 2019г пассажиропоток в прошлом году был выше на 5,2%, но международный упал в 5 раз. Компания, скорее всего, уже несет повышенные расходы на закупку и ремонт запчастей из-за санкций, и эти проблемы будут накапливаться и усугубляться".

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