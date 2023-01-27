Потенциал роста котировок акций Chevron составляет 17% на горизонте года - "БКС МИ"

Потенциал роста котировок акций Chevron Corp. составляет 17% на горизонте года, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"На фоне отказа западных стран от российской нефти сильно вырос спрос на американских поставщиков, - пишет аналитик Евгений Калянов. - Дисбаланс цен между спросом и предложением на рынке нефти, вызванный санкциями, взвинтил цены. Демократы в США призывали нефтяников использовать сверхдоходы 2022г, чтобы увеличить добычу сырья и снизить цены на автомобильное топливо с рекордных уровней, а не раздавать акционерам. Chevron, судя по всему, удалось найти договоренности с правительством: компания получила от администрации Байдена расширение лицензии на эксплуатацию в Венесуэле и уже добытую там нефть поставляет на НПЗ в США".

Также компания продолжает увеличивать свои выплаты акционеров огромными темпами. Заявленный размер выкупа - рекордный для нефтегазовой индустрии, констатирует Калянов.

"Относительно покупки европейских конкурентов - это маловероятно в ближайшее время. Однако, если Европа станет более зависимой от США, на горизонте нескольких лет есть вероятность, что ее крупные компании могут переходить под контроль Америки. Учитывая геополитику, цены на нефть до конца года будут оставаться на высоких уровнях, а Chevron может еще сильнее расширить объем выплат акционерам. До конца года стоит ожидать роста акций Chevron до $215 (+17% от текущих уровней)", - прогнозирует эксперт.

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