"БКС МИ" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Visa и Mastercard

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. и Mastercard Inc. по результатам отчетности за 4К22, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Рост выручки (без учета стимулирующих выплат клиентам) в последнем квартале 2022г замедлился у обеих компаний и составил 0,7% и 1,1% к/к у Visa и Mastercard соответственно, - констатируют аналитики. - Однако объем стимулов для клиентов сократился у Visa (на 3% к/к) в то время, как Mastercard продолжила увеличивать выплаты (+6% за квартал). Это позволило чистой выручке Visa обогнать конкурента. На протяжении последнего года Mastercard смогла показать опережающий рост объемов расчетов. Однако ее удельные комиссии снизились быстрее, чем у конкурента после кризиса в 2020г, и не показали существенного восстановления до сих пор. Это не позволяет Mastercard стабильно демонстрировать опережающий рост выручки по сравнению с Visa. Мы сохраняем рекомендации "покупать" для Visa и для Mastercard".

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