"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью $169

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целевой ценой $169 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $119,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Снижение деловой активности в 2022г оказало сильное давление на основную статью доходов Baidu, в связи с чем фокус бизнеса эмитента все сильнее смещается сторону облачного сегмента, отмечают аналитики. В III кв. 2022г доля нерекламных доходов компании выросла до 39% выручки, одного из максимальных значений за всю историю Baidu. Автомобильные решения также Baidu находят все более широкую адаптацию на рынке, подчеркивается в комментарии.

"С технической точки зрения акции формируют устойчивую разворотную тенденцию после коррекции. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $119,2 риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,6", - указывают эксперты "Финама".

Baidu - китайский интернет-холдинг, известный широко популярной в Поднебесной одноименной поисковой платформой, аналогом Google. Облачный сегмент Baidu способствует увеличению нерекламных доходов компании.

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