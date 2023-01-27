"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Charles Schwab Corp. с прогнозной стоимостью $77,3 за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал снижения 2,4% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Мы умеренно позитивно оцениваем перспективы бизнеса Charles Schwab. Рассчитываем на дальнейшую нормализацию ситуации на фондовом рынке Штатов благодаря устойчивости американской экономики и скорому завершению цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Это должно будет поспособствовать росту интереса розничных инвесторов к рынку, что положительно отразится на бизнесе эмитента (ведущего брокера в США). В то же время акции компании, на наш взгляд, близки к справедливой оценке, и потенциал роста котировок бумаг представляется ограниченным", - указывает руководитель отдела анализа акций Игорь Додонов.

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