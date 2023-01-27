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27 января 2023 года 11:40

Рост рынка акций РФ утром в пятницу вслед за миром сдерживается геополитикой

Москва. 27 января. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно подрос на фоне позитивных сигналов с внешних рынков капитала, сдерживающим фактором выступают геополитическая напряженность и новые антироссийские западные санкции; индекс МосБиржи остается вблизи 2170 пунктов.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2171,54 пункта (+0,2%), индекс РТС - 986,38 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар стоит 69,35 рубля (+0,09 рубля).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +1,1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%) и OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Минфин США в четверг включил в санкционный список SDN List 17 россиян, в том числе главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и главу Республики Татарстан Рустама Минниханова. Занесение в SDN List предусматривает замораживание активов и запрет на поездки.

Также санкции введены в отношении бизнесмена Сергея Адоньева, совладельца угольных активов (ЯТЭК, Эльгинское месторождение, бывший "Сибантрацит" и др.), одного из основателей телеком-оператора "Скартел". Кроме того, санкции распространены на две структуры холдинга "Интеррос" (сам он в SDN List с минувшего декабря), которые недавно были перерегистрированы с Кипра в специальный административный район в Приморье - "Интеррос Инвест" и "Интеррос Капитал", а также кипрскую Whiteleave Holdings limited (она представляла "Интеррос" в соглашении акционеров "Норникеля" от 2012 года).

Кроме того, Япония расширила санкционный список российских физлиц и компаний в связи с ситуацией на Украине, сообщил японский МИД.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в пятницу утром рынок акций РФ предпринял очередную попытку роста вслед за улучшением настроений за рубежом, но вряд ли можно говорить о перспективах уверенного повышения из-за геополитической напряженности.

США и Япония ввели новые санкции против РФ, а в ЕС рассматривают возможность установления потолка цен на российские нефтепродукты перед введением эмбарго на их поставки 5 февраля. Акции ТМК в пятницу последний день можно будет купить с промежуточными дивидендами за 9 месяцев 2022 года, а дальнейшее ралли золотодобытчиков под вопросом из-за приостановки роста цен на золото, отмечает аналитик.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) отмечают, что неплохая статистика по ВВП США и корпоративные отчеты поддержали спрос на рисковые активы. С другой стороны, США ввели ряд новых ограничений против России, а ЕС, по сообщениям, готовит меры по временному инвестированию заблокированных резервов РФ. В то же время замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд допустила смягчение санкций при начале переговоров и деэскалации конфликта. Впрочем, говорить о существенном ослаблении геополитического напряжения пока не приходится, полагают эксперты.

В пятницу инвесторы на мировом рынке обратят внимание на данные по ценовому индексу Core PCE, который таргетирует ФРС. Тем не менее, статистика будет лишь за декабрь, и вряд ли она сможет удивить инвесторов, которые также ждут первого в этом году заседания ФРС. В России в центре внимания остается новостной фон вокруг санкций.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в пятницу можно ожидать продолжения нейтральной торговли в отсутствие катализаторов для российского рынка акций. Рынок США может продолжить отыгрывать в пятницу позитив по статистике ВВП, которая заметно превзошла ожидания. Однако, если посмотреть на неделю вперед, есть риск того, что сильные результаты ВВП могу спровоцировать ужесточение политики ФРС, а это, в свою очередь, может вызвать распродажи на рынке акций.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), в пятницу динамика рынка акций РФ будет схожей с той, что наблюдалась в течение всей этой недели - индекс МосБиржи останется в диапазоне 2150-2200 пунктов. Можно сделать ставку на необходимость локальной коррекции золотодобытчиков. В "плюсе", вероятно, завершат торги акции Сбера, полагают эксперты.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в последние дни слабо выглядят акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", хотя мировые цены на нефть потихоньку идут вверх, а западные СМИ много пишут о росте морского экспорта нефти из России. Похоже, пик "потолочных" трудностей для российских нефтяных компаний пройден, считает эксперт.

Акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" не только технически перепроданы, но и выглядят дешево в текущих условиях, поэтому можно ожидать их отскока вверх. Более позитивна ситуация с "Газпром нефтью", которая демонстрировала ралли почти весь последний квартал прошлого года. Не исключено, что бумага сейчас пытается сформировать новую восходящую волну.

Между тем, выглядят технически перекупленными бумаги сектора золотодобывающих компаний, хотя они сохраняют потенциал среднесрочного роста. Пока же поводом для просадки может выступить коррекция золота, которое ушло ниже важной отметки $1930 за унцию, полагает эксперт.

Тем временем, западные СМИ сообщают, что ЕС придумал юридические основания для использования части замороженных российских активов для помощи Украине. Но о конфискации этих средств речи пока не идет. Так что эта новость не окажет длительного негативного влияния на российские акции. В целом же принципиальных изменений индекса МосБиржи не ожидается, боковик продолжится, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1,8% во главе с Nasdaq на корпоративных новостях и позитивных статданных, показавших, что американская экономика остается гибкой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Согласно предварительным данным министерства торговли США, ВВП страны в четвертом квартале увеличился на 2,9% в пересчете на годовые темпы после подъема на 3,2% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление экономического роста до 2,6%.

В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%). Биржи материкового Китая остаются закрытыми в связи с празднованием нового года по лунному календарю.

В Европе динамика индексов смешанная (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX, CAC40 просели на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

На нефтяном рынке цены утром умеренно растут на оптимизме в отношении перспектив спроса благодаря сигналам увеличения потребления энергоносителей в Китае и данным о более слабом, чем ожидалось, замедлении темпов роста ВВП США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК пятницы составила $87,77 за баррель (+0,3% и +1,6% в четверг), мартовская цена WTI - $81,3 за баррель (+0,4% и +1,1% накануне).

Trafigura Group, один из крупнейших сырьевых трейдеров в мире, видит "большой потенциал роста" для нефтяного рынка, отмечая высвобождение отложенного спроса вслед за снятием карантинных ограничений в Китае.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что власти ЕС рассматривают возможность введения "потолка" цен на поставляемое из России дизельное топливо на уровне $100 за баррель.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+22,8%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+16,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+12,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6,9%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+6,3%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+6,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,5% и +5,8% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-13,3%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-5,2% и -6,6% "префы"), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-4,7% и -15,9% "префы"), "префы" компаний "МГТС" (MOEX: MGTS) (-7,7%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-5,7%) и "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 4,72 млрд рублей (из них 1,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Polymetal, 1,04 млрд рублей на бумаги Сбербанка и 518,71 млн рублей на акции "Полюса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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