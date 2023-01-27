ПСБ рекомендует покупать бумаги Fix Price

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют инвесторам покупать бумаги (GDR) Fix Price, сообщается в обзоре.

"Результаты компании за 4К22 оцениваем как позитивные. Бизнес-модель предприятия хорошо соответствует текущему потреблению населения, при этом эмитент активно развивает свою сеть не только в России, но и в СНГ, а также планирует выход на рынок ОАЭ. Намек на возвращение к выплате дивидендов будет выступать катализатором роста бумаг Fix Price без учета ожидаемого роста финансовых показателей в 2023 году", - указывают эксперты банка.

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