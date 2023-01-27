"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Hengan International

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" и прогнозную стоимость на уровне 43,5 гонконгского доллара (HKD) для акций китайского производителя предметов личной гигиены Hengan International Group Co.

Прогнозы прибыли эмитента понижены экспертами с учетом высоких цен на целлюлозу и потерь от курсовых разниц во 2П22. Восстановление прибыли ожидается после 2К23.

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