Техническая картина сигнализирует о перекупленности Hang Seng - БКС Экспресс

Техническая картина сигнализирует о перекупленности индекса Hang Seng, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в пятницу демонстрирует умеренную динамику на фоне отсутствия значимых драйверов. Техническая картина сигнализирует о перекупленности, и любые попытки индекса уйти еще выше будут ее усиливать. Вероятно, что котировки смогут дорасти до 22800 пунктов на ближайших сессиях, откуда и начнут назревшую коррекцию. То что индекс сходу "штурмует" текущие уровни на спекулятивном росте является негативным фактором, так как снижаются потенциалы будущего восходящего движения на среднесрочном горизонте", - указывает аналитик.

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