Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 27 января. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие несколько месяцев, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США выросли в четверг на благоприятных корпоративных новостях, а также статданных, показавших, что американская экономика остается гибкой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Согласно предварительным данным министерства торговли США, ВВП страны в четвертом квартале увеличился на 2,9% в пересчете на годовые темпы после подъема на 3,2% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление экономического роста до 2,6%.

Данные Минтруда, также опубликованные в четверг, подтвердили сохраняющуюся устойчивость рынка труда США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. - до 186 тыс. человек, что является минимумом с апреля 2022 года.

Тем временем, отчет Минторга США по рынку жилья оказался неоднозначным. Продажи новых домов в Штатах в декабре выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 616 тыс. в пересчете на годовые темпы. При этом ноябрьские данные были пересмотрены с существенным ухудшением: в позапрошлом месяце в стране было реализовано 602 тыс. домов, а не 640 тыс., как сообщалось ранее.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в пятницу, следуя за динамикой американского фондового рынка. Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с праздником Весны (наступление нового года по лунному календарю). Значение индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,1%. Южнокорейский Kospi к 8:14 МСК вырос на 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил за день 0,3%. Вместе с тем гонконгский индекс Hang Seng к 8:16 МСК опустился на 0,01%.

В свою очередь цены на нефть растут в пятницу на оптимизме в отношении перспектив спроса благодаря сигналам увеличения потребления энергоносителей в Китае и данным о более слабом, чем ожидалось, замедлении темпов роста ВВП США. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $87,87 за баррель, что на 0,46% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,6%, до $87,47 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени также на 0,46%, до $81,38 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1,1%, до $81,01 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 26 января снизилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,579 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,186 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,08% и составил 109,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 831,05 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (+0,52%), "Банк ФК Открытие БО-П09" (+0,45%) и "Европлан-001Р-01" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,47%), "Банк ФК Открытие БО-П07" (-0,38%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СибАвтоТранс" установило ставку 1-го купона 4-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей на уровне 18% годовых. Купоны квартальные. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 19,25% годовых. Размещение выпуска начнется 2 февраля. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купона, по 15% от номинала - в дату окончания 11-16-го купонов. В результате индикативная дюрация выпуска составит примерно 2,94-2,97 года. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 2 млрд рублей.

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г.Находка, Приморский край, входит в Global Ports) увеличило объем программы облигаций серии 001Р с 30 млрд до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Соответствующие изменения зарегистрировала Московская биржа. Программа была зарегистрирована биржей в ноябре 2020 года. Программа бессрочная, в ее рамках облигации могут размещаться на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании, размещенные в рамках программы, на 27,5 млрд рублей.

Топливная компания "Нафтатранс плюс" установила ставку 41-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

ООО "Сахарная компания "Столица"" допустила технический дефолт по выплате 5-го купона облигаций 1-й серии на сумму 193,5 тыс. рублей. Причиной неисполнения обязательств компания указала приостановление операций по расчетным счетам. Эмитент начал размещение 3-летнего выпуска облигаций 1-й серии номинальным объемом 50 млн рублей в октябре 2021 года, завершение размещения запланировано на сентябрь 2023 года. На текущий момент реализованы бумаги на 4,85 млн рублей. Ставка ежеквартального купона установлена на уровне 16% годовых. В октябре 2022 года компания допустила техдефолт при выплате 4-го купона, однако, смогла из него выйти спустя неделю. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

ООО "Торговый дом Синтеком" допустило технический дефолт по выплате 6-го купона выпуска облигаций серии БО-ПО1. Причиной неисполнения обязательств указано отсутствие денежных средств в необходимом объеме. По данным НРД и ПВО, 24 и 26 января двумя траншами в депозитарий поступили средства на выплату купона в размере 16 рублей на облигацию. Всего за 6-й купон на одну облигацию эмитент должен выплатить 32,4 рубля или 3,24 млн рублей по всему выпуску. В сообщении ПВО также говорится, что в настоящий момент у эмитента возник льготный период на погашение задолженности, который составляет 10 рабочих дней. В случае нарушения сроков льготного периода оплаты, у владельцев облигаций возникнет право требования досрочного погашения облигационного долга. В ноябре 2022 года компания уже допускала техдефолт при выплате 5-го купона, но смогла из него выйти. ТД "Синтеком" завершил размещение выпуска на 100 млн рублей со сроком обращения 3,5 года в июле 2021 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения по усмотрению эмитента - по 25% от номинала будет погашаться, начиная с 11-го купона. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии БО-ПО1 объемом до 1 млрд рублей. Срок действия программы - 10 лет, облигации могут размещаться так же на 10 лет. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.