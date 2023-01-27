Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу в диапазоне 2165-2180п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу с незначительного отклонения или умеренного повышения не более чем на 0,6%, в диапазоне 2165-2180 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Сочетание смешанного внешнего фона и вечерних покупок в четверг в акциях российских компаний создает условия для открытия индекса Мосбиржи с небольшим перевесом в позитивную сторону. Позднее указанный индекс с большой долей вероятности продолжит свою двухдневную консолидацию. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2160, 2150 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2190, 2200 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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