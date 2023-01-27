Идей для направленного движения курса рубля в настоящее время нет - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит демонстрировать на торгах в пятницу боковое движение с попытками легкого роста в диапазоне 69-70 руб./$1 на фоне рыночной безыдейности, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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