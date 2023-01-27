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27 января 2023 года 09:07

Нефть дорожает на оптимизме в отношении перспектив спроса

Фондовые индексы США выросли в четверг. Фондовые индексы АТР преимущественно растут в пятницу. Нефть дорожает на торгах в пятницу.

Фондовые индексы США выросли в четверг на благоприятных корпоративных новостях, а также статданных, показавших, что американская экономика остается гибкой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Согласно предварительным данным министерства торговли США, ВВП страны в четвертом квартале увеличился на 2,9% в пересчете на годовые темпы после подъема на 3,2% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление экономического роста до 2,6%.

"Отчет Минторга позволяет предположить, что экономика США остается относительно сильной, несмотря на агрессивные меры Федрезерва, старающегося замедлить инфляцию", - отмечает главный инвестиционный директор BMO Family Office Кэрол Шлейф, слова которой приводит Market Watch.

Более существенное ослабление темпов экономического роста, однако, может произойти раньше, чем ожидают инвесторы, предупреждает Крис Гризанти, отвечающий за стратегию на фондовом рынке в MAI Capital Management.

"Мы полагаем, что экономика США довольно серьезно замедлит рост к весне", - говорит эксперт.

Данные Минтруда, также опубликованные в четверг, подтвердили сохраняющуюся устойчивость рынка труда США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. - до 186 тыс. человек, что является минимумом с апреля 2022 года.

Тем временем, отчет Минторга США по рынку жилья оказался неоднозначным. Продажи новых домов в Штатах в декабре выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 616 тыс. в пересчете на годовые темпы. При этом ноябрьские данные были пересмотрены с существенным ухудшением: в позапрошлом месяце в стране было реализовано 602 тыс. домов, а не 640 тыс., как сообщалось ранее.

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) Inc. подскочила на 11% по итогам торгов в четверг. Американский производитель электромобилей зафиксировал рекордную чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года и существенно увеличил выручку.

Компания также сообщила, что группа банков открыла ей возобновляемую кредитную линию на $5 млрд сроком на 5 лет. Размер кредитной линии может быть увеличен на сумму до $2 млрд.

Бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) подорожали на 4,9%. Одна из крупнейших нефтедобывающих компаний США одобрила новую программу выкупа акций на сумму до $75 млрд. Новая программа стартует 1 апреля и станет одной из крупнейших в корпоративном секторе США.

Акции American Airlines Group (SPB: AAL) прибавили в цене 2,2%. Авиакомпания увеличила выручку в четвертом квартале 2022 года в 1,4 раза, до рекордного для октября-декабря значения, благодаря подъему спроса и цен на авиаперевозки. Ее скорректированная прибыль была максимальной с третьего квартала доковидного 2019 года.

Стоимость бумаг Mastercard Inc. (SPB: MA) снизилась на 1,4%, несмотря на сильную отчетность компании за четвертый квартал. Выручка и скорректированная прибыль компании в октябре-декабре превзошли прогнозы рынка.

Акции International Business Machines (SPB: IBM) (IBM) подешевели на 4,5%, несмотря на сильную квартальную отчетность компании. Главный финансовый директор IBM Джеймс Кавана заявил в интервью агентству Bloomberg, что компания планирует сократить порядка 3,9 тыс. рабочих мест.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг поднялся на 205,57 пункта (0,61%) и составил 33949,41 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 44,21 пункта (1,1%) - до 4060,43 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 199,06 пункта (1,76%) и составил 11512,41 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются в пятницу, следуя за динамикой американского фондового рынка.

Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с праздником Весны (наступление нового года по лунному календарю).

Росту оптимизма на азиатских рынках в том числе способствовали опубликованные накануне статданные из США, показавшие, что экономика остается гибкой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Согласно предварительным данным министерства торговли США, ВВП страны в четвертом квартале увеличился на 2,9% в пересчете на годовые темпы после подъема на 3,2% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление экономического роста до 2,6%.

Значение индекса Nikkei 225 к 8:09 МСК увеличилось на 0,05%.

Лидерами роста цен выступают бумаги химической компании Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (+4,2%), производителя промышленных роботов Yaskawa Electric Corp. (+3,7%) и банка Chiba Bank Ltd. (+3,6%).

Акции автопроизводителя Toyota Motor подорожали на 0,4%, производителя потребительской электроники Sony - на 1%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:16 МСК опустился на 0,01%.

Наиболее существенное снижение на Гонконгской фондовой бирже показывают акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (-3,5%), производителя компьютеров Lenovo Group Ltd. (-3%) и производителя бытовой техники и электроники Haier Smart Home Co. Ltd. (-2,3%).

Акции ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. дешевеют на 1,3%, тогда как бумаги JD.com Inc. (SPB: JD) растут на 1,8%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:14 МСК увеличилось на 0,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 1,1%, цена акций автопроизводителя Hyundai Motor уменьшается на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил за день 0,3%.

Индекс цен производителей в Австралии увеличился на 0,7% в поквартальном выражении в четвертом квартале 2022 года по сравнению с ростом на 1,9% в третьем квартале. Показатель демонстрирует рост десятый квартал подряд, однако темпы подъема были минимальными со второго квартала 2021 года, пишет Trading Economics.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали на 0,6% и 0,4% соответственно.

Акции Fortescue Metals Group Ltd. прибавили 0,04%. Компания сообщила, что поставила рекордный объем железной руды в четвертом квартале, при этом сократив производственные расходы по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Цены на нефть растут в пятницу на оптимизме в отношении перспектив спроса благодаря сигналам увеличения потребления энергоносителей в Китае и данным о более слабом, чем ожидалось, замедлении темпов роста ВВП США.

Trafigura Group, один из крупнейших сырьевых трейдеров в мире, видит "большой потенциал роста" для нефтяного рынка, отмечая высвобождение отложенного спроса вслед за снятием карантинных ограничений в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $87,83 за баррель, что на $0,36 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,35 (1,6%), до $87,47 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,33 (0,41%), до $81,34 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,86 (1,1%), до $81,01 за баррель.

Статданные из США, опубликованные в четверг, показали, что американская экономика остается гибкой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Согласно предварительным данным министерства торговли, ВВП в четвертом квартале увеличился на 2,9% в пересчете на годовые темпы после подъема на 3,2% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление экономического роста до 2,6%.

Более существенное ослабление темпов экономического роста в Штатах, однако, может произойти раньше, чем ожидают инвесторы, предупреждает Крис Гризанти, отвечающий за стратегию на фондовом рынке в MAI Capital Management.

"Ключевыми темами для нефтяного рынка в этом году будут ситуация в Китае и снижение поставок из России наряду с ожиданиями экономического спада, - отмечает аналитик RHB Investment Bank Bhd Шон Лим, мнение которого приводит Bloomberg. - По нашим прогнозам, средняя цена Brent в первом квартале будет составлять около $85 за баррель".

Накануне агентство сообщило со ссылкой на источники, что власти ЕС рассматривают возможность введения потолка цен на поставляемое из России дизельное топливо на уровне $100 за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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