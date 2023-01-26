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26 января 2023 года 19:20

Рынок акций РФ в четверг консолидировался, несмотря на внешний оптимизм

Москва. 26 января. Рынок акций РФ в четверг сохранил консолидационные настроения при смешанной динамике blue chips, несмотря на рост внешних фондовых площадок и нефти (Brent превысила $87 за баррель), подогретых оптимистичной статистикой из США. Индекс Мосбиржи стабилизировался чуть ниже 2170 пунктов, лидировали в росте акции Polymetal (+5,6%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2166,92 пункта (-0,2%), индекс РТС - 985,85 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 5,6%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 69,25 рубля (-0,06 рубля), днем курс локально опускался ниже 68,8 руб./$1.

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,3% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Кроме акций Polymetal подорожали бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг пытался подрасти на фоне улучшения внешнерыночных настроений и роста цен на нефть. Сдерживающим фактором для индекса МосБиржи послужило укрепление рубля.

Вышедшая в США экономическая статистика оказалась лучше прогнозов. В конце недели инвесторы обратят внимание на выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. В США будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за декабрь, кроме того, продолжат выходить финрезультаты компаний в рамках сезона отчетностей (Chevron, American Express, Colgate-Palmolive и др.).

Наиболее вероятным сценарием для российского рынка акций 27 января, учитывая фактор пятницы и дефицит выраженных драйверов для роста, является движение в боковом формате. Прогноз по индексу МосБиржи - 2120-2220 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, ВВП США в IV квартале вырос на 2,9% в годовом выражении, а рост базового показателя экономики за весь 2022 год замедлился до 2,1% с 6% по итогам 2021 года.

Таким образом, пока жесткая монетарная политика ФРС, предполагающая высокие процентные ставки, не препятствует экономическому росту в США в целом, хотя и вызвала его замедление. Скорее всего, по итогам текущего квартала ВВП Штатов в лучшем случае продемонстрирует сопоставимый с предыдущим аналогичным периодом результат. Можно предположить, что к середине 2023 года ФРС установит базовую ставку на нейтральном уровне, чтобы сдержать ускорение инфляции, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ получает поддержку главным образом от металлургического сектора.

Акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,8% и +4,1% "префы") ускорили повышение от минимумов текущего года, очевидно, ожидая сохранения высокого спроса на уголь со стороны азиатского региона. Обыкновенные и привилегированные бумаги поднялись до пиков с начала января. Вслед за "Мечелом" выросли бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,9%), очевидно, получая поддержку от заявления замглавы РЖД Алексея Шило о намерении обеспечить угольным компаниям в 2023 году гарантированные объемы транспортировки в восточном направлении с возможностью их увеличения.

Статистика из США показала замедление роста ВВП в IV квартале прошлого года, но превысила ожидания. Данные лучше прогноза вышли также по заказам на товары длительного пользования в декабре (+5,6% м/м), продажам домов на вторичном рынке (+2,3% м/м) и первичным обращениям за пособиями по безработице на прошлой неделе (186 тыс.). Стабилизация американской экономики может пугать рынок в контексте ужесточения политики ФРС, которая проведет заседание уже на следующей неделе, полагает аналитик.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру выросли, но в целом продолжают боковое движение между поддержками $83,5 и $78,5 и сопротивлениями $89,5 и $83 за баррель соответственно. На этой неделе инвесторам, судя по всему, не хватает игроков из Китая, которые вернутся на рынки лишь в понедельник. Перспективы спроса на нефть второй по величине экономики мира являются одним из ключевых факторов для определения среднесрочной динамики котировок.

В пятницу последний день с промежуточными дивидендами за 2022 год можно будет купить акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (выплаты 6,78 руб. на акцию) - на этом завершается выплата объявленных за 9 месяцев 2022 года дивидендов крупнейших российских эмитентов, отмечает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,6%, гонконгский Hang Seng после праздничных каникул прибавил 2,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,8%) и Штаты (индексы растут на 0,1-0,9% во главе с Nasdaq).

Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с праздником Весны (наступление Нового года по лунному календарю). Австралийские торговые площадки закрыты в связи с Днем Австралии.

ВВП США в IV квартале вырос на 2,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 186 тыс., тогда как эксперты ожидали 205 тыс.

Продажи новых домов в США в декабре выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 616 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре было реализовано 602 тыс. домов, а не 640 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали падения продаж новостроек в прошлом месяце до 617 тыс. по сравнению с ранее объявленным ноябрьским показателем, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены в четверг растут после незначительных колебаний накануне, трейдеры продолжают оценивать данные о запасах топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $87,26 за баррель (+1,3% и -0,01% в среду), мартовская цена WTI - $81,27 за баррель (+1,4% и +0,02% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли пятую неделю подряд, рост составил 533 тыс. баррелей при прогнозах увеличения на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей (ожидался рост на 1,5 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 507 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,6 млн).

Тем временем нефтяной рынок сохраняет оптимизм по поводу резкого восстановления спроса в Китае после снятия ковидных ограничений.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели бумаги ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-4,9%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-4,2%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,3% и -8,8% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-3,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,6%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,5%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-2,2%).

Лидерами роста выступили акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+39,6% и +41% "префы"), НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+13,6%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+10%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+9,9%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+9,7% и +29,3% "префы"), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+16,5%), "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+15,7%).

Ритейлер Fix Price (MOEX: FIXP) (+0,9% ГДР) в IV квартале 2022 года увеличил выручку на 13,9% по сравнению с показателем за IV квартал 2021 года, до 75,8 млрд рублей. Также Fix Price продолжает придерживаться позиции о готовности возобновить выплату дивидендов, сообщила компания без уточнения сроков.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 22,68 млрд рублей (из них 6,3 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,11 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,99 млрд рублей на акции Polymetal).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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