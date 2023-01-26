Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 26 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 60 базисных пунктов, подорожав до 59,03% от номинала (доходность снизилась на 10 базисных пунктов и составила 10,77% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и накануне, составила 64% от номинала (доходность - 9,68% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 3 базисных пункта - до 42,93% от номинала (его доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 12,53% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 43,25% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 33,69% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 1 базисный пункт - до 43,46% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 25,95% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 15 базисных пунктов, подорожав до 41,48% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 22,03% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 50 базисных пунктов - до 83,06% от номинала (его доходность снизилась на 60 базисных пунктов - до 36,35% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 3 базисных пункта, составив 65,94% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) перешли к умеренному снижению после плавного роста накануне на фоне падения спроса на "защитные" активы.

Фондовые индексы США растут в четверг, трейдеры оценивают корпоративные новости, а также статданные, показавшие, что американская экономика остается гибкой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Объем ВВП США в четвертом квартале увеличился на 2,9% в пересчете на годовые темпы после подъема на 3,2% в предыдущем квартале, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли страны. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление экономического роста до 2,6%.

Данные Минтруда, также опубликованные в четверг, подтвердили сохраняющуюся устойчивость рынка труда США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. - до 186 тыс. человек, что является минимумом с апреля 2022 года.

Тем временем, отчет по рынку жилья оказался неоднозначным. Продажи новых домов в Соединенных Штатах в декабре выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 616 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг. При этом ноябрьские данные были пересмотрены с существенным ухудшением: в позапрошлом месяце в стране было реализовано 602 тыс. домов, а не 640 тыс., как сообщалось ранее.