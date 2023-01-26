"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Fix Price с прогнозной стоимостью 458 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 23,5% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на расписки Fix Price. Локально под давлением макроэкономических факторов компания показала существенное замедление роста выручки в 2022 году, однако в долгосрочной перспективе мы видим потенциал расширения бизнеса ритейлера", - отмечает аналитик Сергей Кауфман.

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