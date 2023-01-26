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26 января 2023 года 17:40
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Fix Price
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Fix Price с прогнозной стоимостью 458 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 23,5% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на расписки Fix Price. Локально под давлением макроэкономических факторов компания показала существенное замедление роста выручки в 2022 году, однако в долгосрочной перспективе мы видим потенциал расширения бизнеса ритейлера", - отмечает аналитик Сергей Кауфман. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-FIX/PRICE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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