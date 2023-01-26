"БКС МИ" снизил рекомендацию для акций AT&T до "держать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций AT&T Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была при этом повышена экспертами до $20,5 за штуку с учетом пересмотра прогноза операционных показателей, что предполагает потенциал роста 1% от текущего уровня.

"Компания AT&T предоставила результаты за IV квартал 2022 года: фактические показатели и прогноз внушили оптимизм в инвесторов. Хотя мы ожидаем и дальнейшего улучшения показателей компании, полагаем, что это уже учтено в рыночной цене акций. Дополнительную преграду для роста бумаг составит относительно высокая долговая нагрузка компании - Net Debt/EBITDA 3x. Это может сказаться на EPS в случае долгого нахождения процентных ставок на высоких уровнях", - отмечают аналитики.

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