"Открытие Инвестиции" не рекомендует покупать акции Fix Price в текущий момент, сообщается в комментарии.

"Неоднозначные результаты у вышедшей в четверг отчетности Fix Price за 4К22. Динамика выручки резко замедлилась после роста на 21,2% г/г в III квартале и на 23,1% за 9 месяцев 2022 года. Само по себе снижение темпов роста не выглядит удивительным, в том числе на фоне снижения потребительской инфляции. Однако показатель оказался ниже, чем у отчитавшегося накануне X5 Retail Group, в то время как продуктовые дискаунтеры в прошлом году в целом росли существенно быстрее других форматов. В любом случае мы по-прежнему считаем бумаги Fix Price неоправданно дорогими и потому не рекомендуем их к покупке", - пишет эксперт "Открытие Research" Алексей Павлов.

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