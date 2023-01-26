Инвестбанк Синара сохраняет негативную оценку перспектив цены акций Xiaomi

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" в настоящее время сохраняют негативную оценку перспектив цены акций Xiaomi, сообщается в обзоре.

"Котировки бумаг Xiaomi выросли в четверг на 12,5% после появления в сети фотографий первой модели электромобиля компании. На наш взгляд, рынок чрезмерно оптимистично оценил новость, поскольку запуск данного направления бизнеса уже учтен в стоимости акций", - отмечают эксперты.

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