Возможна умеренно позитивная динамика S&P 500 в четверг - Freedom Finance Global

Возможна умеренно позитивная динамика индекса S&P 500 в течение торговой сессии в четверг, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 в среду тестировал 200-дневную скользящую среднюю, но закрепиться выше 4000 пунктов ему не удалось. RSI остается вблизи зоны перекупленности, MACD отражает паритет "быков" и "медведей". Утренние фьючерсы закладывали умеренно позитивную динамику фондовых индексов в предстоящую сессию. В случае если бенчмарку удастся продолжить движение выше верхней границы нисходящего канала, тренд может измениться в пользу краткосрочного роста котировок", - указывает эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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