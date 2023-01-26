Freedom Finance Global рекомендует держать акции Texas Instruments с прогнозной стоимостью на уровне $150 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Мы оцениваем отчет эмитента за четвертый квартал 2022 года умеренно негативно. Сроки восстановления отрасли аналоговых чипов под вопросом. Судя по результатам Texas Instruments и его конкурентов, оно может затянуться до начала 2024 года, что найдет отражение в динамике выручки и маржи. Компания наращивает запасы и производственные мощности, чтобы повысить независимость от поставщиков и готовность к восстановлению рынка. Кроме того, Texas Instruments продолжает делиться прибылью с акционерами. Отметим, что менеджмент настроен довольно оптимистично. На 2 февраля намечен конференс-колл для инвесторов, на котором представители компании дадут более детальные ориентиры, в которых не исключены приятные сюрпризы. Мы оцениваем компанию на уровне 19,5х P/E NTM", - пишет старший аналитик Егор Толмачев.

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