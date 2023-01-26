Потенциал роста котировок бумаг Fix Price составляет 18% на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"

Потенциал роста котировок бумаг Fix Price составляет 18% на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "Тинькофф Инвестиций" Ляйсян Хусяиновой.

"Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price отчиталась за IV квартал и за минувший год,

показав замедление темпов роста сопоставимых продаж после трех кварталов подряд двузначного роста. Такая динамика в целом будет наблюдаться в сезоне отчетностей за IV квартал во всем секторе ритейла. При этом компания продолжает расширять свое присутствие: по итогам 2022г план по открытию новых точек продаж был перевыполнен (+759 магазинов против прогноза в 750). Решение проблемы с возможностью выплаты дивидендов может стать дополнительным катализатором роста", - отмечает эксперт. - Наша целевая цена - 435 руб. за бумагу".

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