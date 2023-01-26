Альфа-банк подтверждает рейтинг акций Polymetal на уровне "выше рынка", говорится в комментарии аналитиков банка Бориса Красноженова и Юлии Толстых.

"Компания опубликовала производственные результаты за 2022г и провела День Инвестора в среду, что вызвало положительную реакцию рынка, - пишут эксперты. - Акции росли более чем на 5% в течение дня благодаря позитивной операционной статистике и новостям по потенциальной редомициляции в МФЦА (Казахстане), что должно открыть возможность дальнейших изменений корпоративной структуры по итогам голосования акционеров. Динамика цен на золото в последнее время поддерживает инвестиционный кейс "Полиметалла". Дальнейший рост акций, на наш взгляд, зависит от анонса дивидендов и разделения структуры активов, что может помочь раскрыть их потенциал в текущих рыночных условиях".

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