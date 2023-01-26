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26 января 2023 года 13:33

"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 8560 руб

"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупать акции "Полюса" с целью 8560 руб. за штуку", открытую 16 января 2022 года, в связи с преодолением целевого ориентира, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Доходность за 10 торговых дней составила 6,5%", - констатирует аналитик Дмитрий Баженов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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