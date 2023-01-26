SberCIB позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены бумаг Fix Price

Аналитики SberCIB Investment Research по-прежнему позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены бумаг Fix Price с учетом уникальной комбинации роста, отдачи на инвестиции и оценки, сообщается в материале.

Катализаторами для бумаг эмитента в дальнейшем могут стать новости о возобновлении дивидендных выплат, а также восстановление роста выручки, отмечают эксперты.

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